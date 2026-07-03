Suspenden temporalmente auditoría de Supersalud a la FLA por posible "afectación a derechos"

Un juez suspendió temporalmente la auditoría de la Supersalud a la Fábrica de Licores de Antioquia por una posible "afectación a derechos fundamentales". Según la Gobernación, la auditoría tenía atribuciones que a la Superintendencia no le correspondían.

No paran las polémicas alrededor de la auditoría de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia. Esta vez, porque el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí ordenó suspender temporalmente la actuación en la licorera paisa.

La medida provisional se concedió al estimar que existía un "riesgo cierto e inminente de que se consolidara una posible afectación a derechos fundamentales". Por ello, la auditoría se suspende de manera temporal hasta que se emita un pronunciamiento definitivo sobre la tutela que radicó la FLA.

La secretaria General de la Gobernación de Antioquia, Martha Correa, manifestó que con la decisión se le da la razón a la Administración Departamental, al considerar que la auditoría iba en contra de la empresa con atribuciones que no le correspondían a la Supersalud.



"Se protege el derecho fundamental del debido proceso. Se demuestra que la justicia actúa con autonomía e independencia en sus decisiones, protegiendo los derechos de la administración pública", indicó.

La Gobernación expuso que fue requerida información y documentación que la entidad considera de carácter sensible, protegida por reserva industrial, comercial y financiera, situación que llevó a solicitar la intervención del juez constitucional con el fin de salvaguardar garantías esenciales.

El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, aseguró en su cuenta de X: "Daniel Quintero y su combo han querido vulnerar los derechos fundamentales de la Fábrica de Licores de Antioquia y eso no lo vamos a permitir. Aquí estamos FIRMES para proteger el patrimonio de los antioqueños".