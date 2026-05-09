Fábrica de Licores de Antioquia anunció tres nuevos integrantes de Junta Directiva

Luego de que a finales de marzo, por una amplia mayoría en segundo debate en la Asamblea Departamental, se aprobaran cambios para la Junta Directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia, la compañía anunció en las últimas horas la incorporación de tres nuevos integrantes.

Se trata de miembros independientes del sector privado y cuya llegada, según la FLA, “responde a los retos del mercado actual y aportará una visión integral para el crecimiento, la sostenibilidad y el posicionamiento”.

Entre los nuevos nombres está Lina María Botero Ospina, economista con máster en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid, con experiencia en análisis financiero, estructuración de inversiones y toma de decisiones estratégicas. Ha ocupado cargos directivos en organizaciones como Bancolombia, la Fundación Sofía Pérez de Soto, la Fundación Santa Ana y Agrícola ARA S.A.S. También hizo parte de juntas directivas de entidades como el Teatro Metropolitano de Medellín, el IDEA y Parque Explora.

Por su parte, Ricardo Mejía Cano es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con formación internacional y máster en Consultoría Empresarial de la Escuela de Organización Industrial (España). Cano posee amplia trayectoria en alta dirección en el sector industrial y de consumo masivo. Fue presidente de Kimberly-Clark Andina y ocupó cargos estratégicos en la Organización Ardila Lülle, incluyendo la presidencia de Coltejer y roles de liderazgo en Postobón.



El tercer integrante es Carlos Miguel Correa Tobón, negociador internacional de la Universidad de La Sabana, con formación en liderazgo público de la Universidad EAFIT y experiencia internacional en industrias creativas. Ha liderado emprendimientos en entretenimiento, gastronomía y eventos, incluyendo festivales como Ritvales. Fue parte del equipo directivo de Rappi, liderando comunicaciones y expansión en Latinoamérica, y director de Crecimiento y Estrategia en Mystic Foods.

Los otros tres miembros de la Junta Directiva hacen parte del sector público, encabezados por el gobernador de Antioquia y los secretarios de Hacienda y Desarrollo Económico del departamento.

Tras la reciente reforma en la Asamblea, se determinó que, en caso de empate en la toma de decisiones, el gobernador o su delegado en la Junta tendrá potestad para dirimir la situación.