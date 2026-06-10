Familia de colombiana que está grave en México dice desde Medellín que deudas llegan a $150 millones

Desde Antioquia, familia colombiana que se debate entre la vida y la muerte tras dar a luz en México y tener una reacción alérgica a un medicamento para el dolor, pide ayuda para costear su tratamiento que ya ha costado 150 millones de pesos. Siguen atentos a una respuesta de Cancillería Colombiana.

María Fernanda Rodríguez no sabía que una grave reacción alérgica le truncaría el estar cumpliendo dos sueños: vivir en otro país, México, y ser mamá. Dio a luz en ese país, pese a no estar afiliada al sistema de salud, ni tener ninguna cobertura médica, pues con su esposo ahorró para costear el parto en una clínica privada.

La pesadilla vino después de dos horas de haber tenido a la bebé, cuando sufrió una compleja complicación médica, que recientemente se sumó a una bacteria que contrajo en el centro asistencial y le está generando fiebres muy altas y afectación de sus órganos. Según contó su hermana Valentina Rodríguez en diálogo con Blu radio, ella antes de esto era una mujer sana.

“Después de 2 horas de haber tenido a la niña le pusieron un medicamento que se llama Ketorolaco, que es como para el dolor. Este medicamento originó una reacción alérgica muy fuerte en el cuerpo de Mafe, que de una entró en paro por 7 minutos y tuvo que ser reanimada. Fue muy fuerte, de una tuvieron que entubar porque se le cerró la tráquea, no podía respirar”, afirmó.



Millonaria deuda

La mujer quedó en coma y sigue en una unidad de cuidados intensivos de este hospital, donde cada día la cuenta crece, mientras la familia se preocupa no solo porque no se despierta, sino porque la deuda ya va en más de 723.000 pesos mexicanos.

“Del sábado hasta hoy van casi 150 millones. La verdad sí hemos estado muy preocupados porque igual mi hermana todavía sigue sin reaccionar. Mi hermana todavía sigue en UCI, sigue entubada, sigue con todos los aparatos, su corazón no quiere funcionar, sus pulmones tampoco. Al momento no hemos recibido una orientación de Cancillería o de la parte del Gobierno, tanto en México como acá en Colombia”, agregó.

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De momento, no es factible que la paisa sea trasladada a Colombia por la gravedad de su condición. De momento, la acompaña su madre, su abuela y su esposo. Su familia ruega para que les brinden ayuda económica para sortear esta situación. Para ello, han designado el número de contacto +57 321 693 4111.