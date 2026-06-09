Cae en Salgar, Antioquia, hombre condenado a más de 40 años de prisión por secuestro de un finquero

Tras permanecer varios meses en libertad mientras avanzaba el proceso judicial en su contra, las autoridades capturaron en el municipio de Salgar a un hombre conocido con el alias de ‘Arete’, quien deberá cumplir una condena de 42 años de prisión por su responsabilidad en un caso de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada ocurrido en Antioquia.

‘Arete’ era requerido por la justicia por su presunta participación en el secuestro de José Luis Marín Osorio, un hecho registrado el 9 de junio de 2023 en el municipio de Santo Domingo.

"Diligencia se desarrolló en el marco del plan cazador-ámbar, estrategia institucional oriental a fortalecer la capacidad investigativa y judicial contra quienes afectan la libertad y la integridad de los ciudadanos", mencionó el coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia.

El caso había generado especial atención debido a que el hoy capturado ya había sido detenido en julio de 2023 por estos mismos hechos. Sin embargo, recuperó la libertad posteriormente por vencimiento de términos mientras continuaba el curso del proceso judicial.



Con la decisión de fondo emitida por la justicia, las autoridades activaron nuevamente su búsqueda para hacer efectiva la condena.