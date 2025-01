Familia de puertorriqueño accidentado durante tour en Medellín denuncia negligencia

Lo que era un viaje para conocer la capital antioqueña se convirtió en un suplicio para Cristina Colón, madre del puertorriqueño Gabriel del Pilar Colón, un hombre de 30 años que resultó gravemente herido, con fracturas en sus piernas en un tour realizado para conocer la Comuna 13 de Medellín . Al parecer, Gabriel se encontraba en uno de los chorros o deslizaderos de la comuna, cuando sufrió la grave caída que lo dejó, desde el sábado 11 de enero, en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Según relata la madre, Cristina Colón, a pesar de haber pagado a la agencia Way Colombian Tours el seguro médico que cubría accidentes durante el recorrido, la empresa al parecer, no respondió, ocasionando que la madre tuviera que pagar altas sumas de dinero durante el tratamiento de su hijo, pues solo el fin de semana tuvo que pagar al hospital 10 millones de pesos para cubrir los procedimientos médicos que se habían realizado, como lo fue la platina provisional que se le puso al hombre en el hueso fracturado.

"¿Sabes por cuánto yo voy? Por 35.000 dólares americanos, pero él dice que él no tiene dinero, que eso es mucho dinero. Yo tampoco lo tengo, yo estoy haciendo aquí malabares para pagar esto. Esto es una fortuna", expresó la madre.

Asimismo, la madre indicó que no solamente son gastos médicos, pues la estadía, el transporte y la alimentación también han salido de su bolsillo.

Cristina relata que se encuentra preocupada, pues, hasta el momento no ha recibido ayuda de nadie para cubrir los gastos que, con el pasar de los días, van en incremento, pues ahora, la madre tendrá que pagar una costosa cirugía de más de 28 millones de pesos para la recuperación de su hijo.

"Hoy tengo que pagar la cirugía, que es un montón de dinero, porque si no lo pago, no me lo operan. No sé cuánto tiempo más yo me tenga que quedar aquí. La cirugía son 28.881.639, esa cantidad yo la tengo que pagar hoy", explicó la progenitora.

Por el momento, José Miguel Nanclares, representante de la agencia Way Colombian Tours, le declaró en uno de los audios a uno de los acompañantes del hombre que la situación se debió a un error y confusión a la hora de poner los datos de Gabriel en el seguro.

"Fue un accidente , un error humano con el tema del seguro, como te mostré el seguro, ustedes estaban todos asegurados. Una confusión con el tema del nombre", indicó el representante.

La madre indica que sigue a la espera de que la agencia o las autoridades de la ciudad de Medellín le ayuden ante tan difícil situación con los costos médicos de su hijo, pues se encuentra sola en un país que no conoce, esperando poder retornar a Puerto Rico lo más pronto posible.

De igual manera, la madre indicó que el representante de la agencia quedó de visitarla para ver con cuánto podría ayudarle para el pago de los gastos médicos.