Fantasma en carretera de Antioquia habría quedado captado en video viral: "No lo puedo creer"

Un misterioso suceso ha sacudido las redes sociales en el país, generando debate y controversia sobre la posibilidad de la presencia de un fantasma en una carretera de Antioquia. El evento, captado en video, muestra una escena impactante donde una barrera plástica parece moverse por sí sola, lo que impidió el paso de un autobús.

El incidente tuvo lugar en la carretera que conecta a Urabá y Medellín, y desde entonces ha sido objeto de intensa especulación en redes sociales. Algunos usuarios de Internet sostienen firmemente que lo que se observa en las imágenes es un auténtico fenómeno paranormal, mientras que otros argumentan que la explicación podría ser mucho más simple.

"Es normal que los maletines, por estar vacíos, se muevan fácilmente", comentó un internauta, pues el movimiento podría ser simplemente el resultado de corrientes de viento presentes en esa área de la carretera.

El video en cuestión fue inicialmente dado a conocer por un medio de comunicación de Urabá el pasado 9 de marzo, aunque la fecha exacta en que ocurrió el incidente sigue siendo desconocida. Hasta el momento, no se ha podido determinar con certeza si el movimiento del objeto fue causado por un fenómeno paranormal genuino o si podría estar relacionado con algún tipo de manipulación o truco de edición en el video.

Este es el video:

"Ese es el viento de la Rosa de Guadalupe", "He visto varios veces el video y no lo puedo creer”, "Volvió la llorona", "Hay que orar y echar agua bendita en ese lugar. Eso es un alma en pena", "Sencillo el viento, no lo llenan con agua para evitar eso", son algunas de las reacciones por parte de los internautas en redes sociales.