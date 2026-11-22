Tras la difusión de imágenes que circulan en las redes sociales y muestran los tensos momentos que se vivieron entre algunos encapuchados y la UNDMO en la manifestación del pasado jueves, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las autoridades tienen identificados a los grupos y personas que estarían detrás de los actos vandálicos.

Aunque la jornada comenzó con una protesta, como en otras ciudades del país, contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella, al final de la tarde terminaron en enfrentamientos en inmediaciones de la Universidad de Antioquia.

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El mandatario rechazó los hechos de violencia y señaló que, aunque la Administración Distrital respeta el derecho a la protesta pacífica, no permitirá ataques contra la Policía, daños al espacio público ni bloqueos de vías. Según el balance entregado por Gutiérrez, cerca de 1.500 personas participaron en la jornada de movilización. El alcalde sostuvo que tienen identificadas a organizaciones criminales y grupos anarquistas que, según dijo, estarían instrumentalizando a jóvenes y menores de edad para cometer actos vandálicos.

Esto pasó hace minutos al ingreso de la U de Antioquia. Medellín: Un joven hacía una muestra artística y un grupo de encapuchados le lanzó bomba incendiaria.

Fue auxiliado por personal del Esmad. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/R8ChxGeQQF — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 19, 2026

"Yo los veo por ahí con las cámaras porque yo seguí todo el procedimiento y son por allá escondiéndose, les da la cara y después se tapan hasta no poder más, ya los tenemos identificados y muchos de ellos, el que haga daño tiene que pagar. Yo quiero decir que quien haga la protesta pacífica se respetará siempre", reiteró el alcalde.



Las confrontaciones más graves ocurrieron en la calle Barranquilla, donde encapuchados lanzaron papas bomba y artefactos incendiarios contra los uniformados. Durante los disturbios, uno de estos elementos alcanzó a un joven que quedó envuelto en llamas, por lo que los policías lo auxiliaron y evitaron que sufriera heridas de consideración.

Además de los enfrentamientos, las autoridades intervinieron ante el bloqueo de la avenida Barranquilla, los daños a paredes del espacio público y el ingreso de manifestantes a la estación Cisneros del Metro, donde intentaron instalar una bandera de Palestina. Finalmente, el mandatario reiteró que su instrucción a la Policía es impedir nuevos actos vandálicos y garantizar la movilidad de los ciudadanos.