En zona rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía ubicaron y destruyeron tres puntos de extracción ilegal de oro que, según la información oficial, movían cerca de 4.350 gramos del metal al mes. Los operativos se llevaron a cabo en la vereda El Porvenir, donde estas instalaciones presuntamente funcionaban al servicio de la subestructura Pacificadores de Samaná, del Clan del Golfo.

Durante la primera fase de la intervención, los uniformados llegaron hasta dos puntos de extracción: uno bajo la modalidad de socavón y otro de explotación aluvial. En estos lugares quedaron fuera de funcionamiento una draga artesanal tipo buzo, un motor industrial, una planta eléctrica, un taladro, 100 metros de cable de energía, 400 galones de gasolina y 40 galones de ACPM, además de mangueras, poleas y válvulas de succión.

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Posteriormente, en una segunda acción realizada en el mismo sector, las unidades hallaron un tercer punto de minería a cielo abierto. Allí fueron destruidas una excavadora, tres motores industriales, dos clasificadoras, una motobomba y varias pimpinas con combustible almacenado, frenando las labores de remoción de tierra.

"Durante esta operación fueron intervenidas tres modalidades de explotación minera, socavón, aluvial y a cielo abierto. Entre los elementos inhabilitados se una excavadora, una draga artesanal, cuatro motores industriales, dos clasificadoras utilizados para la extracción ilícita de oro", confirmó el coronel Yimmy Cayetano Mancilla, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 4.



De acuerdo con el balance entregado por las autoridades tras la jornada, el valor de la maquinaria, los equipos y el combustible inutilizados asciende a cerca de 540 millones de pesos, cifra que se suma a los más de 1.730 millones mensuales que dejarán de producir a costa de la extracción de oro en estos tres frentes mineros del Oriente antioqueño.