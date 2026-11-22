Una nueva agresión contra la fuerza pública se registró en las últimas horas en el Urabá antioqueño donde tres policías resultaron heridos mientras atendían el llamado de la comunidad por un caso de violencia intrafamiliar en el municipio de Apartadó.

Según versiones de la misma institución, los hechos ocurrieron en el sector de La Martina donde aparentemente un hombre estaba maltratando a su pareja sentimental.

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Durante el procedimiento los uniformados fueron agredidos por el sujeto, de 35 años de edad, quien a pesar de portar un arma de fuego, le quitó la pistola de dotación a uno de los patrulleros y logró dispararle con la misma a la altura del abdomen.

Armas, referencia Foto: Pexels

La gravedad de las heridas obligó a que el integrante de la fuerza pública fuera trasladado a la Clínica Fundadores en la misma localidad, mientras que sus otros dos compañeros no requirieron ninguna remisión.



Por su parte, el presunto agresor fue capturado y avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que estaría maltratando a la mujer y si estaba bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.