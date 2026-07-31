Feria de libros, tiple y grandes orquestas animan la agenda cultural de Antioquia este fin de semana

Además de los eventos de Feria de Flores, la música y la literatura dan forma a la agenda cultural para este fin de semana en el departamento de Antioquia, con el Valle de Aburrá como epicentro.

Para los amantes de la literatura, durante hoy y mañana, 56 libreros del centro de Medellín participarán en la segunda edición de la Feria de Cultura y Libros de La Bastilla, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con diversos espacios.

"Tendremos trueques literarios. También habrá gastronomía, artesanía, grandes recorridos culturales y, al finalizar la tarde, una gran viejoteca", detalló Beatriz Elena Aguirre, de la Asociación de Vendedores de Libros de Antioquia.

En cuanto a música, hasta el domingo, Envigado recibirá la versión 30 del Encuentro Nacional de Tiple.



Luis Guillermo Aguilar, director artístico del evento, amplió detalles de lo que será esta edición: "Es un evento que no se pueden perder, es para toda la familia. Vamos a estar también en el parque principal de Envigado el domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, con un programa excelente que se va a combinar con una feria musical y con el corredor gastronómico", explicó.

También en Medellín, la oferta cultural tendrá en el Club Unión, hoy y mañana, dos noches dedicadas a celebrar la tradición de las grandes orquestas bailables, con la Big Band Ensueño como protagonista.