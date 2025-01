Festejos de Fin de Año dejaron 17 quemados por pólvora en Antioquia: dos son menores

Aunque las diferencias no son notables en las estadísticas de quemados con pólvora en Antioquia , este 31 de diciembre y el 1 de enero, durante las celebraciones de Fin de Año, hay una reducción del 8 % por ciento con respecto al año anterior.

Además, en el periodo con el que se compara resultaron lesionados 12 adultos y 12 menores de edad, conteo que por ahora va en 15 mayores de edad y dos niños, en La Estrella y El Santuario, quienes manipulaban totes y cohetes.

Los otros nuevos casos son en Medellín (cinco casos), Caldas, La Ceja, Nechí, Ebéjico, Guarne, Santo Domingo y Barbosa donde las víctimas son mayores de edad, mientras que las autoridades de Medellín registraron 133 casos de quema de pólvora y cinco más de almacenamiento y venta de la misma, durante esta misma celebración.

Aún así, las autoridades departamentales continúan reiterando que el camino es el autocuidado, además de la protección a los menores de edad, que para este caso ya son 33 de los afectados.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, indicó que desde el ente departamental buscan crear estrategias para los siguientes tres años, en los que también buscan trabajar con las parroquias para que no usen pólvora en las fiestas patronales, además de los equipos de fútbol y sus barras, para que no se use pirotecnia en los eventos deportivos.

El año pasado en Antioquia se registraron en total 150 casos de personas quemadas con pólvora, de las cuales 87 ocurrieron en el Valle de Aburrá y 57 de ellas fueron en Medellín. Este año, las autoridades departamentales mantendrán la vigilancia intensificada a casos de lesiones por pólvora hasta el 12 de enero.

Según el Instituto Nacional de Salud, entre el 31 de diciembre de 2023 y el 1° de enero de 2024 se registraron 539 lesionados con pólvora en el país.