Fico mostró apoyo a proyecto de ley que prohibiría venta de mercancía de Pablo Escobar

Mientras en Medellín se llevaban a cabo una de las dos audiencias en donde se busca prohibir la venta de cualquier tipo de mercancía que haga apología al narcotráfico y específicamente a personajes como Pablo Escobar, el alcalde Federico Gutiérrez mostró su apoyo al proyecto de ley que busca la prohibición de los souvenirs.

El mandatario aseguró que no le parece bien que las personas se quieran enriquecer de cuenta de personajes que hicieron tanto daño en el país.

Sobre este tipo de comercio hay que destacar que solamente en la capital de Antioquia hay diversos lugares en donde los elementos alusivos a Pablo Escobar se venden a nacionales y turistas. Por ejemplo, en el cementerio Montesacro, donde está enterrado el cuerpo del delincuente, se venden tours y fotografías de Escobar; o en la Comuna 13 en donde es tradicional ver camisetas, fotos, vasos y hasta la cédula del capo del narcotráfico.

Esta situación que por muchos años ha causado polémica en Medellín ahora podría acabarse con el proyecto de ley con el que buscan que finalice el comercio de los elementos alusivos al narcotráfico en el país. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, apoyó la idea y habló de, "ir con toda" contra los que hagan dinero con esta mercancía.

A propósito del proyecto de ley que busca prohibir la venta de elementos alusivos a Pablo Escobar y otros condenados, el alcalde Federico Gutiérrez pidió a comerciantes de la comuna 13 que retiren camisetas y gorras del extinto narcotraficante.



"A mí no me parece bien que hagan eso. Además, me parece que venden una imagen de la ciudad, que no es yo eso no lo acepto. Ahora bien. Yo sí creo que en el país esto se tiene que regular, entonces hay otros que quieren llenar. Dizque de plata, es que poniendo museos de mafiosos, o sea, nosotros vamos con toda contra esa gente", detalló el mandatario.

Vale destacar que este proyecto de ley no acabaría con los conocidos “narcotures” que en Medellín visitan museos, cafés y hasta la tumba del extinto narcotraficante, pero según los expertos sí sentaría un debate en el país el turismo que se hace en el territorio colombiano.

Finalmente, hay que mencionar que la siguiente audiencia se hará el 22 de noviembre, mientras se busca determinar en qué otros sitios del país se comercializan estos elementos, uno de los identificados es Monserrate en Bogotá.