Formulan cargos contra directora del Dagran por presuntas irregularidades en decomiso de madera

Entes de control ponen la lupa sobre presuntas actuaciones irregulares de Vanessa Paredes, actual directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, cuando fungió como directora de Corpourabá durante seis años.

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Paredes por presuntas omisiones tras la incautación de madera en medio de procedimientos de control ejecutados por esa autoridad ambiental.

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Según la entidad, la investigada “no habría expedido un acto administrativo motivado para ordenar su entrega, donación o destrucción”, lo que se considera como una acción obligatoria para este tipo de entidades, pues el material decomisado empieza a integrar el patrimonio público.

La Procuraduría calificó de manera provisional la conducta de Paredes como una culpa grave y ahora será el respectivo proceso disciplinario, con la garantía de defensa, las que determinen si la actual directora del Dagran es responsable de los hechos atribuidos.



Vanessa Paredes llegó a la dirección de la entidad de gestión del riesgo en Antioquia a inicios de marzo de este año, tras desempeñarse como directora técnica de Recursos Naturales de la Gobernación desde enero de 2025. En Corpourabá, además de la dirección, también ocupó cargos como subdirectora y coordinadora de áreas relacionadas con la gestión ambiental.