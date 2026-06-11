Frente 4 de las disidencias de alias 'Calarcá' se atribuyó la masacre en Remedios, Antioquia

La masacre de cuatro personas en zona rural de Remedios fue atribuida a las disidencias de alias 'Calarcá' desde el primer instante, pero ahora fue confirmado a través de un video en donde el Frente 4 aseguró que fueron los autores materiales del asesinato de los campesinos.

La confirmación que llegó de la boca de una de las delincuentes del Frente 4 dejó en evidencia que los hombres armados llegaron hasta la vereda Las Camelias en donde retuvieron y luego asesinaron a cuatro personas, entre ellos una pareja de esposos, porque supuestamente eran colaboradores del Clan del Golfo.

"Donde unidades pertenecientes al 4º frente le dio captura a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que cumplían la labor de informantes y cuidanderos de una finca, propiedad de los paramilitares, a los cuales se les incautó una pistola calibre 9 milímetros, un revólver y radios de comunicación", aseguró la mujer, que vestía camuflado.

Ante el video que se ha vuelto viral en redes sociales, hubo una reacción inmediata del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien rechazó la situación e insistió que todas las denuncias están en manos de las autoridades competentes.



"Las FARC de Calarcá reconocen el asesinato de 4 campesinos en Remedios, Antioquia. La violencia de ese grupo criminal del Clan del Golfo y del LN se ha ensañado con el nordeste del departamento. Esto, en una disputa por las rentas criminales de la coca, y en especial del oro", indicó.

Antioqueños, las farc de Calarcá reconocen el asesinato de 4 campesinos en Remedios. Según información ciudadana, en este mismo municipio, en Campamento y en Angostura, hay presiones de esta guerrilla para votar por el candidato con el que ellos han dicho se sienten afines. La… pic.twitter.com/QOwBwJ1Qf2 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 11, 2026

De momento, las autoridades en el departamento de Antioquia siguen tras la pista de los disidentes que asesinaron a los cuatro campesinos en zona rural del Nordeste antioqueño, a la vez que esperan una respuesta de la Fuerza Pública luego de que el Frente 4 reconociera su autoría de los hechos.

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Por último, las comunidades en esta zona del departamento se encuentran a la expectativa por posibles nuevas confrontaciones entre las disidencias y el Clan del Golfo que están en medio de una guerra por el control territorial y de las finanzas ilegales en la región.