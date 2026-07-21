Fuera de rescatar la seguridad, estos son los cinco pedidos desde Antioquia al presidente electo

Cinco temas serán el eje del empalme para Antioquia entre los equipos del presidente electo Abelardo De La Espriella y los delegados de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación. El Túnel del Toyo, el Metro de la 80, el metrocable de San Antonio, el rescate deSavia Salud y el proyecto de la megacárcel los grandes puntos.

A las 8:00 de la mañana de este martes 21 de junio los delegados del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y los de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, comenzarán el empalme, cuyo derrotero será marcado por cinco grandes temas: El Túnel del Toyo, el Metro de la 80, el metrocable de San Antonio, el rescate de Viva Salud y el proyecto de la mega cárcel.

En su intervención en el evento de celebración del 20 de julio en el Túnel del Toyo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, además de mencionar este importante proyecto, hizo énfasis con el Metro de la 80.

"El metro de la 80, el Gobierno nacional hoy adeuda 326.000 millones de pesos de vigencias futuras del año anterior y 510.000 millones de pesos de este año. Desde Medellín ya hemos aportado más de 800.000 millones de pesos", indicó.



El alcalde de Medellín también mencionó la necesidad de construir el Metrocable para comunicar al Área Metropolitana con el corregimiento de San Antonio de Prado, proyecto que comenzaría su montaje en el segundo semestre de 2027.

"Metrocable San Antonio de Prado es un sueño de ciudad que comenzaremos a construir el año entrante seguramente en junio o julio, ya el 2º semestre del 2027, para el corregimiento de San Antonio de Prado", apuntó.

Federico Gutiérrez también hizo referencia al reto de la Alcaldía y la Gobernación por rescatar a Savia Salud. "La intervinieron de manera ilegal. Cuando la intervinieron, tenía seguramente deudas alrededor de 700.0000 millones de pesos, y hoy las deudas son por 1.4 billones de pesos. Gobierno nacional le adeuda al sistema de salud en Antioquia 7 billones de pesos", indicó.

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Finalmente, el alcalde de Medellín explicó que está en pleno proceso de construcción la mega cárcel que ayudará a desatascará todas las estaciones de policía de la ciudad con 1.200 personas privadas de la libertad.

Pedidos desde la Gobernación

A 19 días de la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño, la Gobernación de Antioquia espera que la ofensiva contra el ELN, las Disidencias de las Farc y las estructuras criminales se intensifique.

Así lo hizo saber el gobernador de los antioqueños, Andrés Julián Rendón, quien en su discurso, en la ceremonia para conmemorar los 216 años de la independencia de Colombia, evento realizado en el Túnel del Toyo, afirmó que en los últimos cuatro años el Gobierno Petro fue muy permisivo con la delincuencia en esta zona del país.

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"Hasta la fecha no se ha registrado un solo bombardeo en Antioquia, ni tampoco en el país contra este bandido o los secuaces de sus estructuras. Esto a pesar de ser responsables de muertes, de terrorismo, de extorsión, de narcotráfico", indicó.

El gobernador Rendón hizo especial mención de alias 'Calarcá', comandante de las Disidencias de las Farc y que hace una fuerte presencia en el departamento de Antioquia

"Por alias Calarcá, el gobierno estadounidense ofrece 5 millones de dólares. Es hora de neutralizarlo, presidente, a él y a sus secuaces. Bien por la vía de las armas, bien por la justicia", aseguró.

Cabe recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha liderado una fuerte confrontación institucional contra el cabecilla disidente Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá". El mandatario ha criticado duramente su liberación en el pasado y lidera la Operación Cazador, ofreciendo hasta $300 millones de recompensa para lograr su recaptura.