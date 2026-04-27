Fuertes lluvias generaron inundaciones en el Valle de Aburrá: cayeron más de 50 descargas eléctricas

Las intensas lluvias que cayeron en la tarde de este lunes en Medellín y el Valle de Aburrá generaron afectaciones en la movilidad durante, con reportes de encharcamientos en varias vías principales. Autoridades de la subregión confirmaron congestión vehicular y dificultades para la circulación en distintos puntos estratégicos.

La Secretaría de Movilidad de Medellín recomendó evitar la Avenida Guayabal debido a inundaciones que afectan el tránsito. Como alternativa, las autoridades sugieren tomar rutas como la Avenida Las Vegas para mitigar el impacto en los desplazamientos dentro de la ciudad.



50 descargas eléctricas en 20 minutos en el Valle de Aburrá

Por otra parte, de acuerdo con reporte del sistema de monitoreo SIATA, durante las precipitaciones se produjo, además, una alta actividad eléctrica en el Valle de Aburrá, donde en tan solo 20 minutos, se registraron 53 descargas eléctricas, de las cuales 42 ocurrieron en Medellín, 9 en Bello, 1 en Barbosa y 1 en Envigado.

Ante las fuertes lluvias, que también inundaron la vía central de la glorieta de Monterrey, en ambos sentidos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó a la ciudadanía a través de su cuenta en X sobre la intensidad de la tormenta. El mandatario aseguró que las autoridades mantienen monitoreo permanente de las quebradas ante el riesgo de crecientes súbitas: “A esta hora se presentan fuertes lluvias y tormenta eléctrica en la ciudad. Estamos en alerta y mantenemos monitoreo permanente de las quebradas”, expresó el alcalde en su mensaje oficial.

A esta hora cae un fuerte aguacero en el centro y occidente de Medellín. También hay lluvias con intensidad en los municipios de Caldas y La Estrella por lo que autoridades están atentas a posibles emergencias. #VocesySonidos pic.twitter.com/O10UeMEbPD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 27, 2026

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del riesgo. Recomendaron seguir las indicaciones oficiales, evitar zonas inundadas y estar atentos a los reportes meteorológicos mientras continúan las precipitaciones en Medellín y el área metropolitana.