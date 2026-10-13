Fuertes vientos y lluvias dejan destechada vivienda de una familia con dos niños en Medellín

Los fuertes vientos y las lluvias siguen generando estragos y angustia en el nororiente de Medellín, dejando detechada la vivienda de una familia con dos niños.

En el sector La Hondita, del barrio Manrique La Cruz, una familia perdió parte del techo de su vivienda, quedando completamente expuesta a las lluvias que azotan el nororiente de la ciudad.

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La emergencia se desencadenó cuando los vendavales levantaron las láminas del techo y el agua comenzó a filtrarse de manera masiva al interior de la estructura.

Según relató la madre de familia, la pequeña habitación donde duermen quedó inundada, mojando sus pertenencias y colchones.



La preocupación en el hogar se agrava debido a que en el inmueble habitan dos niños pequeños que han quedado sin un lugar seco para pasar la noche mientras las precipitaciones continúan.

Ante la falta de recursos económicos para reparar los daños en la infraestructura y el riesgo continuo por la inestabilidad del clima, la mujer hizo un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía y a los organismos de atención para recibir asistencia temporal y proteger a los menores.