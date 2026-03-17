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Gerente de hospital de Itagüí que lloró por no pago de EPS está detenido en estación de Policía

La decisión la tomó el Juez Promiscuo de Gómez Plata por un desacato de unas planillas que solicitaba el propio alcalde de este municipio a pesar que habían dado respuesta.

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