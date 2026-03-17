Gerente de hospital de Itagüí que lloró por no pago de EPS está detenido en estación de Policía

Detenido se encuentra el gerente del hospital de Itagüí- Antioquia, recordado porque lloró porque las EPS, especialmente las intervenidas por el Gobierno Nacional no pagaban y no tenía cómo pagarle a sus empleados.

Blu Radio pudo conocer que la decisión de arresto fue ordenada por el Juzgado Promiscuo del municipio de Gómez Plata, debido a que el doctor Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael de Itagüí, obedece a un incidente de desacato de una acción de tutela interpuesta por Luis Guillermo Pérez Echeverri, exfuncionario del centro de salud y actual alcalde de Gómez Plata.

El mandatario Luis Guillermo solicitó copias físicas de las planillas de pago de su seguridad social correspondientes a los años 2008 a 2011, documentos de hace casi 20 años, pero tres planillas no se encontraron, sin embargo, se envió desde el mes de octubre del año pasado soporte digital que el hospital de Itagüí sí hizo los pagos de los aportes a pensión de este ciudadano, hecho que se encuentra plenamente soportado en la plataforma oficial de Colpensiones, sin embargo fue detenido por la Policía en su domicilio

“Cuando tenemos gente como gerente de Savia Salud, de Nueva EPS y de todas estas EPS que tienen cientos de desacatos y nunca los han metido a la cárcel o les dan casa por cárcel…()...la señora juez insistió en que tenía que ser retención en un sitio de detención. Por eso en este momento estoy detenido en una estación de policía de aquí del municipio de Itagüí”, dijo en diálogo con Blu Radio.



Agregó que le lograron ubicar un espacio para que no estuviera al lado de delincuentes, pero aseguró tal como también lo advierte el área jurídica de la entidad de salud que la privación de la libertad del gerente Luis Fernando Arroyave es totalmente infundada y desproporcionada, a más de no proteger ni garantizar ningún derecho fundamental presuntamente vulnerado.

“Nuestra entidad, acorde con los requerimientos de las autoridades administrativas, de control y judiciales ha sido absolutamente diligente y responsable, en éste caso cuenta con todo el acervo probatorio que demuestra que se desplegó toda la capacidad logística para ubicar las planillas y cumplirle con la orden judicial; sin embargo, en éste evento nos encontramos frente a una situación materialmente imposible para cualquier funcionario”, afirmó.

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Al no contar con el papel físico por causas ajenas, pero existiendo la prueba irrefutable de que los pagos sí se hicieron, la E.S.E. ya entregó formalmente al ciudadano las constancias oficiales que satisfacen su petición. Con esta actuación de fondo, se ha radicado formalmente ante el juez constitucional la solicitud de levantamiento inmediato de la orden de arresto por hecho superado.

Incluso, Blu Radio conoció que el alcalde Luis Guillermo Pérez Echeverri, haría una retractación sobre la detención del gerente.