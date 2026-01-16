En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / “El chu chu chu nos tiene aporreados a todos”: dramático relato de gerente de hospital de Itagüí

“El chu chu chu nos tiene aporreados a todos”: dramático relato de gerente de hospital de Itagüí

El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí dijo que los trabajadores del centro hospitalario se están muriendo de hambre: "Hacemos vaca para comprar insumos".

Publicidad

Publicidad

Publicidad