Gobernación demandará resolución de MinAgricultura que restringe uso del suelo en Suroeste

La polémica en Antioquia por una resolución del Ministerio de Agricultura que busca establecer Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en el Suroeste del departamento ha generado todo tipo de negativas en la región, ya que varios sectores aseguran se está delimitando la producción en el suelo antioqueño.

De momento se ha conocido que lo que pretende el Ministerio de Agricultura es crear unos polígonos para fines de producción alimentaria, no obstante y como se ha denunciado desde la subregión, esta decisión de la Nación le pondría un cerco a diferentes actividades económicas que tienen los municipios de la zona. Asimismo, se aduce que hay una falta de socialización del proyecto con las comunidades que se verían salpicadas por la resolución.

Con este panorama se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien confirmó que la autoridad departamental va a demandar la controversial resolución.

"El Gobierno nacional por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería a las autoridades locales. Los consejos municipales, los consejos municipales son los únicos competentes en la constitución y la ley de Colombia para definir los usos del suelo", detalló el mandatario.

Además, Rendón afirmó que es una usurpación del Gobierno nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería.

Quien apoya al gobernador, es el representante a la Cámara por Antioquia Hernán Cadavid, es uno de los que da un no rotundo a este proyecto, señalando que no se tuvieron en cuenta las objeciones hechas al proyecto de resolución y cuestionó por qué no se decretaron zonas como La Mojana, la Altillanura, que son aptas para alimentos. Por ello, anunció que demandará.

"¿Qué sigue allí? Nosotros hacer un estudio para proceder a demandar esa resolución del artículo del Plan Nacional de Desarrollo, en el que el gobierno se sustenta para ese tipo de decisión, también está demandado. No hay decisión de la Corte Constitucional todavía. Es el gobierno nacional diciendo a los entes territoriales cómo es la utilización del uso del suelo, que es una competencia constitucional de los municipios", detalló el congresista.

Por ahora se espera que la demanda anunciada por Rendón avance mientras que se pide que las autoridades nacionales involucradas en la resolución hagan presencia en la subregión para que le puedan dar a entender a las comunidades cómo van a funcionar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos.

