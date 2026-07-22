Gobernador de Antioquia: “Bombardear a 'Calarcá' es la mejor forma de comenzar el nuevo Gobierno”

En un giro radical hacia una política de seguridad de "mano dura", el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una ambiciosa agenda de trabajo al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Tras el encuentro, el mandatario departamental no solo confirmó que Medellín será sede alterna del Gobierno nacional, sino que solicitó acciones militares contundentes para recuperar el orden público en la región.

El fin de la "Paz Total" y el regreso de los bombardeos

La prioridad absoluta de la nueva alianza es el desmantelamiento de las estructuras criminales que, según Rendón, se fortalecieron durante la administración anterior. El gobernador fue enfático al proponer que el primer acto de autoridad sea contra alias 'Calarcá', cabecilla de las disidencias de las Farc.

“Bombardear a 'Calarcá' va a ser la mejor forma de estrenar la política de seguridad del presidente Abelardo y no solo a él, sino a sus secuaces aquí en Antioquia”, afirmó Rendón, subrayando que este criminal "le pisó la cola a Petro en estos 4 años" y gozó de salvoconductos tras su liberación.

Para el gobernador, Antioquia será el modelo de seguridad en los primeros 100 días de gobierno, retomando medidas como la aspersión con drones y glifosato para combatir las más de 20.000 hectáreas de coca que hoy tiene el departamento.



Recategorización de grupos armados

Uno de los puntos clave discutidos fue la necesidad de reclasificar a bandas delincuenciales que han crecido en poder de fuego. Rendón entregó una lista de 19 objetivos de alto valor, que incluye no solo al Clan del Golfo y al ELN, sino a grupos como 'El Mesa'.

Sobre esta última organización, el gobernador advirtió que actualmente es vista erróneamente como un grupo menor: “El Mesa necesita ser recategorizado como un grupo armado organizado para que pueda ser atacado no solo por la policía, sino por las fuerzas militares, incluso ser bombardeado”.

Explicó que este grupo utiliza armas de largo alcance y actúa en alianza con otras guerrillas para disputar rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal.

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Medellín: Sede del "Escudo de las Américas"

En un hecho histórico, el presidente De la Espriella anunció que Medellín, al igual que Barranquilla, será una sede alterna de la Presidencia de la República. Rendón ofreció para este fin el icónico Palacio Rafael Uribe Uribe, antiguo despacho de la gobernación.

“Estamos muy complacidos que en esa nueva tónica que él quiere de llevar el gobierno de Colombia a todos los rincones del país, pues haya elegido al Palacio Rafael Uribe como sede de gobierno aquí para Antioquia”, señaló el mandatario. En esta sede también se coordinará la alianza con Estados Unidos denominada "Escudo de las Américas" y se mantendrá la sede definitiva de ProColombia.

Escuche aquí la entrevista: