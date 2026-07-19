Capturan seis presuntos integrantes de las disidencias de 'Calarcá' en Segovia, Antioquia

Un nuevo operativo de las autoridades contra las disidencias de las Farc permitió desarticular parte de la red de apoyo del frente 4, estructura ilegal que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y que es señalada de sostener economías ilícitas relacionadas con la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones en el municipio de Segovia.

La acción ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General derivó en la captura de seis presuntos integrantes del grupo armado y la aprehensión de dos adolescentes, quienes, según las investigaciones, habrían sido incorporados a las actividades criminales de la estructura.

Durante los procedimientos fueron halladas varias armas de fuego, entre ellas una subametralladora tipo Mini Uzi, revólveres y pistolas, además de cerca de 500 cartuchos de diferentes calibres, cinco artefactos explosivos improvisados elaborados con ANFO y dotados con sistemas de activación mediante mecha de seguridad.

Los uniformados también incautaron alrededor de 300 gramos de marihuana, elementos que ahora hacen parte del material probatorio de la investigación.



"Entre los capturados se encuentran alias 'Rafael'. Esta persona es señalado como presunto armero de la estructura. Armero es la persona que acondiciona las armas, les hace limpieza, verifican que estén con sus accesorios y municiones adecuados para la utilización, y también se captura a alias 'Yesica', presunta comandante urbana", detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Otros de los capturados tendrían funciones relacionadas con el control territorial en el casco urbano de Segovia y serán investigados por su presunta participación en homicidios, cobros extorsivos y otras acciones violentas.

Los seis adultos deberán responder ante la justicia por delitos relacionados con el porte y tráfico de armas de fuego y municiones, utilización de menores para la comisión de delitos y tráfico de estupefacientes.