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Golpe al Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia: dos capturados y casi 800 dosis de droga incautada

El operativo de las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño permitió frenar la distribución de estupefacientes de esta estructura criminal en la zona.

operativo caceres
Foto: Ejército Nacional
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Tropas del Gaula del Bajo Cauca, en una operación coordinada con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia.

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De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte de la subestructura Yeison Leudo Chaverra de este grupo armado organizado y estarían dedicados a la comercialización, porte y fabricación de sustancias ilícitas en la región, actividad con la que presuntamente obtenían recursos.

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Durante el procedimiento de registro, se incautaron 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables utilizados por la estructura criminal.

Las personas capturadas y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

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