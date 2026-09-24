Golpe al Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia: dos capturados y casi 800 dosis de droga incautada

Tropas del Gaula del Bajo Cauca, en una operación coordinada con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte de la subestructura Yeison Leudo Chaverra de este grupo armado organizado y estarían dedicados a la comercialización, porte y fabricación de sustancias ilícitas en la región, actividad con la que presuntamente obtenían recursos.

Le puede interesar: Dos escopetas y cientos de dosis de droga: así cayeron dos hombres en Bucaramanga y Piedecuesta

Durante el procedimiento de registro, se incautaron 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables utilizados por la estructura criminal.



Las personas capturadas y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.