Golpe al contrabando de autopartes electrónicas en Medellín: incautan 40.000 accesorios ilegales

Un nuevo golpe contra el contrabando se registró en Medellín tras la incautación de cerca de 40.000 accesorios de audio y video para automóviles que se encontraban almacenados en una bodega del sector de Belén, al occidente de la ciudad. La mercancía, cuyo avalúo comercial ronda los 500 millones de pesos, estaba lista para ser distribuida en el mercado local.

El operativo fue el resultado de un trabajo previo de inteligencia y análisis de información que permitió detectar movimientos irregulares alrededor de este cargamento. En el lugar fueron hallados sistemas de bloqueo, alarmas para vehículos, cámaras de reversa, luces LED, pantallas, altavoces y otros dispositivos electrónicos que, según las autoridades, habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos exigidos por la normativa aduanera.

Las investigaciones apuntan a que estos productos iban a ser comercializados en distintos puntos de la ciudad, lo que habría generado una competencia desleal frente a los comerciantes formales, además de un impacto directo en el recaudo de impuestos y en el empleo asociado al sector legal.

Contrabando de autopartes en Medellín. Foto: cortesía.

De acuerdo con la información conocida, el cruce de datos y el uso de herramientas de analítica permitieron identificar patrones atípicos en la importación y almacenamiento de este tipo de mercancía, lo que llevó a intervenir antes de que los productos llegaran a vitrinas y talleres.



En este momento, avanzan los procesos administrativos y las investigaciones para establecer quiénes son los responsables de la mercancía y cómo operaba la cadena de distribución. Las autoridades buscan determinar si se trata de una estructura dedicada de manera sistemática al ingreso y venta de productos electrónicos de contrabando en la ciudad.