Grave denuncia de abuso en Medellín: productor es acusado por modelo Gabriela Marbella

A través de redes sociales se hizo viral un video con una grave denuncia . Fue la colombiana Gabriela Marbella quien compartió una publicación en la que contó que fue víctima de abuso sexual por parte de un supuesto productor extranjero que la engañó, conocido como Jesse Allen Stream, en agosto.

En un primer momento, dijo, la contrató para grabar un video musical, pero el día que se suponía harían el trabajo en una casa finca a las afueras de Medellín, ocurrió la pesadilla. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, relató que tuvo que ser hospitalizada luego de los hechos.

Pese a que la han querido silenciar, decidió denunciar y hacer público su caso, según aseveró. “Lamentablemente, fui víctima de algo que ninguna mujer debería vivir en su vida, acceso carnal violento por parte de un productor americano”, reveló.

Gabriela, en sus redes sociales, compartió varias fotos y videos, entre los que están las pruebas de los moretones que le quedaron en el cuerpo; la denuncia fue interpuesta el pasado 17 de agosto y, un mes después, no ha obtenido ninguna respuesta.

“Lo sospechoso es que no había un equipo como siempre, solo estaba la asistente. La promesa era que, al día siguiente, iban a llegar todos y que se iba a hacer el rodaje, pero eso nunca pasó; yo era la única que iba allí a trabajar. Eso fue muy premeditado, aunque yo grité y pedí ayuda, había música muy alta”, recordó

Fue ahí cuando este hombre irrumpió en el cuarto donde se estaba quedando. De acuerdo con Gabriela, ella estaba durmiendo cuando él llegó, entró y la violentó. En su duro relato, mencionó que Jesse Allen intentó acabar con su vida.

Cuando logró salir de allí, fue a urgencias y en el hospital la protegieron desde el primer momento, lo cual agradeció. “Ellos (médicos) procuraron no revictimizarme e hicieron todo el protocolo rigurosamente, me protegieron”.

“Siendo fin de semana, me tuvieron ahí. Me dijeron que debía quedarme hospitalizada porque, aparte, estaba muy afectada, mi cuerpo estaba totalmente vulnerado, golpeado. Yo no podía levantarme, tenía mucho dolor. Tuve que estar medicada por mucho tiempo mientras hacían los exámenes pertinentes”, sostuvo.

Luego de lo sucedido, expresó sentirse recuperada a nivel físico, pero aseguró que ser víctima de abuso es “una herida y un dolor que va más allá de lo físico”, es algo psicológico . Manifestó que vivir con ese trauma es muy difícil.

Sobre el hombre que la abusó, dijo que parece tener un modus operandi, en el cual escoge a sus víctimas. Primero, cree, tiene una fijación y procede a contactarlas. Añadió que todo lo que dice es una mentira y ha construido una identidad falsa para poder engañar a las mujeres. Actualmente, lamentó, no tiene información de si sigue en el país o se fue.