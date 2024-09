EPS Sanitas: Andrés Forero denuncia que nuevo gestor farmacéutico no tiene ni página web

El representante Andrés Forero puso la lupa en la intervención de la EPS Sanitas, una de las más grandes del país. Con cerca de siete millones de usuarios, el cambio de gestor farmacéutico en 13 departamentos del país generó una situación compleja. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, expresó su preocupación por la falta de claridad y organización en esta transición.

En un correo enviado a algunos afiliados de EPS Sanitas, se informa sobre el cambio de la red de farmacias en Bogotá a partir del 1 de octubre. Así, Cruz Verde será la nueva farmacia encargada de entregar los medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Sin embargo, el representante Forero señaló que este cambio genera incertidumbre, ya que en cinco departamentos no se ha firmado contrato con un nuevo gestor farmacéutico, a pocos días de que entre en vigencia el nuevo modelo.

"Pero yo quiero que vean la falta de claridad de parte del interventor porque hay que decirles a las personas, en este momento, que prácticamente es responsabilidad del Gobierno porque hay un interventor de por medio. Entonces, ¿qué sucede en 13 departamentos? Se va a cambiar a Cruz Verde, que viene desde hace bastantes años haciendo el ejercicio de dispensación de medicamentos por otros gestores; esto fue un comunicado que sacó el interventor hace unas semanas y decía que a partir del 1 de octubre iban a cambiar los gestores farmacéuticos en estos departamentos", subrayó.

Además, dijo que se encontraron incongruencias en la información proporcionada por la EPS y el interventor. En el caso de Cundinamarca, mencionó la contratación de un nuevo gestor llamado Insumedic, pero esta empresa no tiene página web y fue registrada como gestor farmacéutico y operador logístico a partir de julio de este año, según la Superintendencia de Salud.

"A mí me llama la atención es: en cinco departamentos, lamentablemente, no hay gestor farmacéutico con el que ellos hayan firmado un contrato y estábamos en ese momento a 15 días de que empezara el nuevo modelo, entonces eso ya me parece a mí preocupante. Después me empecé a encontrar con otras cosas y es que, en algunos departamentos, por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, Cruz Verde dice que contrató con un nuevo gestor que se llama Insumedic; no tiene página web, no la he podido encontrar", aseveró.

Esta falta de claridad y desorganización en el cambio de gestor farmacéutico es lo que le preocupa al representante Forero, quien destacó que los principales afectados serán los pacientes. Por eso, solicitó información a través de derechos de petición, pero hasta el momento no ha recibido respuesta satisfactoria.

Ante estas inquietudes, el representante Forero llamó a una mesa de trabajo con la Superintendencia de Salud para aclarar el proceso de intervención de la EPS Sanitas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible concretar esta reunión.

En ese sentido, también mostró su escepticismo frente a la reforma del sector salud propuesta por el Gobierno, pues consideró que no solucionará los problemas actuales y, por el contrario, generará nuevos inconvenientes, según dijo.