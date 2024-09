EPS Sanitas está sin contratos oficializados para cambiar de dispensarios farmacéuticos

El 9 de septiembre, la EPS Sanitas , actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, reveló su intención de cambiar de proveedores de medicamentos en 13 departamentos a partir del 1 de octubre.

Sin embargo, a solo días de la fecha límite, la situación se torna incierta. Hasta el 24 de septiembre, la EPS ha confirmado que no se han formalizado los contratos con los seis dispensarios que asumirán la distribución de medicamentos. A pesar de esta falta de avances, la EPS aseguró a Blu Radio que se han firmado acuerdos para garantizar una mayor cobertura en las regiones afectadas y aseguraron que a la fecha del 30 de septiembre tendrán todo listo para empezar con las nuevas dispensarías de medicamentos.

Los departamentos involucrados en este cambio incluyen Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander , Sucre, Putumayo, Guainía, Vaupés, Vichada, Santander (excluyendo Bucaramanga y su área metropolitana), Nariño (excepto Pasto e Ipiales) y Cundinamarca (sin contar Bogotá y varios municipios de la región).

También, ante la denuncia que hace el representante Andrés Forero, es que uno de los dispensarios de medicamentos no aparece registrado ante la superintendencia de salud como gestora farmacéutica. Por lo que la entidad asegura que algunas aún no están registradas como gestores farmacéuticos porque están haciendo la debida transición, ya que anteriormente eran operadores logísticos. La EPS sostiene que esta falta de registro no afectará la atención de los usuarios, pero muchos se preguntan si los tiempos son los adecuados para garantizar un servicio ininterrumpido.