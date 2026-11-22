De cara al inicio de la temporada decembrina, se conoció una denuncia sobre el incremento de los cobros extorsivos en Medellín bajo la modalidad denominada por los grupos delincuenciales como "aguinaldo navideño".

De acuerdo con los reportes revelados desde el Concejo Distrital, estructuras armadas están exigiendo pagos extraordinarios de hasta 2'500.000 pesos a los establecimientos comerciales, sumados a las cuotas periódicas que ya afectan a miles de hogares y negocios en la ciudad.

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La alerta fue expuesta públicamente por el concejal Andrés Tobón, quien señaló que durante las últimas semanas ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre estas exigencias económicas asociadas a las festividades de fin de año.

Extorsión. Foto: imagen de referencia, creada con IA.

Según detalló el corporado, en el sector limítrofe entre la comuna 12 (La América) y la comuna 13 (San Javier), integrantes de la estructura criminal conocida como La Agonía estarían exigiendo el pago de 2,5 millones de pesos a cada comercio bajo el argumento de financiar actividades comunitarias en diciembre.



"Nos informa, por ejemplo, en un sector muy conocido, El Límite, en la Comuna 12 y la Comuna 13, entre la América y San Javier, la estructura criminal de La Agonía está cobrando a los establecimientos un aguinaldo, dicen ellos, del valor de 2.5 millones de pesos supuestamente para las actividades dirigidas a la comunidad, dicen estos desgraciados", afirmó el corporado.

El reporte conocido sobre este fenómeno indica que, más allá de los cobros extraordinarios de temporada, la extorsión afecta de manera permanente a cerca de 150.000 hogares y establecimientos comerciales en Medellín. Bajo el concepto de la llamada "cuota de seguridad", los cobros regulares comienzan desde los 2.000 pesos semanales en las viviendas residenciales y alcanzan hasta los 50.000 pesos diarios en el caso de los locales comerciales.

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Durante su intervención en la corporación, el concejal Andrés Tobón pidió acciones concretas frente a esta modalidad delictiva que suele intensificarse con la llegada de diciembre, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención del Gaula para recibir las denuncias de los comerciantes y residentes afectados en las distintas comunas de la capital antioqueña.