Habilitaron el puente Mulatos en el Urabá antioqueño: ya hay paso entre Necoclí y San Juan

Desde este viernes se encuentra habilitado el puente Mulatos en el Urabá antioqueño, tras las fuertes lluvias que arrasaron con este paso en febrero pasado. Las autoridades indicaron que la estructura similar en San Juan de Urabá aún está en fase de planeación y diseño

Más de dos meses tuvieron que esperar los habitantes del Urabá antioqueño para recuperar el paso vial por el el puente sobre el río Mulatos, tras labores adelantadas en este tramo entre Necoclí y San Juan de Urabá, luego de que la estructura colapsara el pasado 3 de febrero por las lluvias.

En total, el puente tiene una longitud de 48,76 metros y fue ensamblado en 16 segmentos. Además, se construyeron las pendientes de acceso en ambos extremos para facilitar la movilidad, según destacó el Invías, cuyo director Juan Guillermo Jiménez y la ministra María Fernanda Rojas harían presencia en el sitio.

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que, a través de la Secretaría de Infraestructura, se encargaron de las obras de cimentación, mientras que el Instituto Nacional de Vías (Invías), responsable de la vía, avanzó con el montaje de la estructura metálica: "También están listas las obras de cimentación sobre el río San Juan. En ambas infraestructuras, la Gobernación de Antioquia invirtió 700 millones de pesos. Esperamos que el Invías termine también el puente sobre el río San Juan para que la subregión de Urabá recupere su transitabilidad y la conexión con el departamento", indicó el mandatario.



Recordemos que los daños que dejó la temporada de lluvias en la subregión de Urabá también permearon el puente sobre el río San Juan. Para ambos proyectos, la Gobernación indicó que cumplió con las obras de cimentación, que finalizaron entre el 3 y el 6 de abril.

Aunque el paso por Mulatos ya se habilita, el puente de San Juan de Urabá sigue en etapa de evaluación y diseño. De forma preliminar, el Invías señaló que se contempla instalar una estructura de 39,6 metros que permita el tránsito seguro de camiones y vehículos pesados. Se prevé que esta nueva estructura estará en San Juan una vez quede habilitado el paso por Mulatos.