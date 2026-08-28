Habitantes de Briceño, Antioquia, protestan para que sus hijos vuelvan a tener clases presenciales

Habitantes del corregimiento Las Auras, en el municipio de Briceño, completaron más de un mes de protestas. La comunidad volvió a salir a las calles para exigir el regreso inmediato de los estudiantes a las aulas, tras permanecer más de cuatro semanas bajo la modalidad virtual.

Tanto alumnos como padres de familia denunciaron que esta intermitencia está deteriorando el rendimiento académico y deteniendo el proceso de aprendizaje.

"Vengo a protestar porque me parece muy mal hecho el hecho de que estemos estudiando virtualmente, cuando hace mucho deberíamos estar estudiando presencial. Esto está afectando demasiado el rendimiento académico de muchos estudiantes", señaló una de las estudiantes advirtió que la virtualidad representa un evidente retroceso en su formación.

Durante la marcha, los acudientes cuestionaron que se promueva de grado a los menores sin los conocimientos necesarios para el siguiente nivel, señalando además el distanciamiento de los docentes. Una madre de familia afirmó que, si bien entendían los riesgos iniciales, las condiciones de orden público han mejorado y sus hijos deben retornar a los salones.



"Entendemos que lo que pasó fue anteriormente, si era una justificación para no venir. Les pedimos que, por favor, hagan presencia, por lo menos, a dar la explicación, porque no están viniendo a dictar las clases presenciales. Ya llevamos más de un mes acá con fuerza pública, y ni aun así se reportan ni nada. Entonces, necesitamos presencia de los docentes", afirmó una madre de familia que, si bien entendían los riesgos iniciales, las condiciones de orden público han mejorado y sus hijos deben retornar a los salones.

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Aunque la suspensión de la presencialidad inició por problemas de seguridad en la zona, la administración municipal confirmó que la situación de orden público se ha estabilizado. Esto aumentó el malestar de la población, que ve cómo otros sectores ya normalizaron sus clases mientras ellos siguen sin una respuesta definitiva.