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Hombre irá a prisión por asesinar a taxista en Girardota, Antioquia; no quiso pagar la carrera

Aunque en el momento de la agresión el hombre intentó fugarse lanzándose al río Medellín, las autoridades lograron capturarlo.

Cárcel en Colombia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Un juez de conocimiento condenó a 18 años de prisión a Maximino Mosquera Córdoba, señalado de asesinar a un taxista en el municipio de Girardota, luego de negarse a pagarle el servicio de transporte que había tomado desde Bello.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero de 2026, cuando el hoy condenado abordó un taxi en el barrio Niquía con destino al municipio de Girardota.

Según las autoridades, una vez llegaron al lugar acordado, Mosquera Córdoba se negó a cancelar el valor de la carrera y atacó al conductor con un arma cortopunzante en varios oportunidades.

La víctima recibió una herida en el pecho y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. Las labores de policía judicial permitieron esclarecer lo ocurrido y recopilar pruebas que vincularon directamente al agresor.

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La Fiscalía General de la Nación señaló que, tras cometer el homicidio, el hombre de 36 años intentó escapar lanzándose a las aguas del río Medellín. Sin embargo, fue capturado poco después por uniformados de la Policía Nacional cuando salía del afluente.

Luego de avalar el preacuerdo entre el ente acusador y la defensa del procesado, el juez emitió sentencia condenatoria por el delito de homicidio agravado. La decisión ya quedó ejecutoriada, por lo que Mosquera Córdoba deberá cumplir la pena en el establecimiento carcelario.

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