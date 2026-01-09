Buscan a fletero que robó $18 millones a hombre en muletas en Girardota, Antioquia

En menos de 48 horas se conoció un segundo caso de fleteo en Antioquia, esta vez, en el municipio de Girardota, donde un hombre que caminaba con muletas por zona urbana, y había acabado de retirar una cuantiosa suma de dinero, fue sorprendido por un amigo de lo ajeno que lo intimidó con arma de fuego y, tras un forcejeo, le arrebató el bolso.

Los hechos quedaron registrados en video y de inmediato las autoridades locales, junto con un grupo contra atracos de la Sijín de la Policía, recopilaron imágenes para dar con los responsables de llevarse el botín por 18 millones de pesos.

El secretario de Gobierno de Girardota, Diego Rojas, aclaró en diálogo con Blu Radio que el hurto no ocurrió en zona bancaria, donde han venido trabajando en disminuir este delito, sino en otro punto en zona urbana en el que la víctima había pactado encontrarse con otra personas para hacer un negocio.

"Ya se logró hacer una identificación facial de las personas con el sistema de cámaras de seguridad de nuestro municipio y logramos hacer una trazabilidad muy productiva de los hechos. Ya son temas que son materia de investigación, pero ya todo está tendiente a esclarecer los hechos", explicó el funcionario.



Este flagelo sigue generando preocupación en el departamento, teniendo en cuenta que otro caso se registró en el municipio de Chigorodó, donde fue asesinado a tiros Edgar Londoño Sepúlveda, por impedir que le robaran 30 millones de pesos a su hijo.

Los hechos que también quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona muestran a un hombre que segundos antes de abordar a la víctima aparentemente está hablando por celular, para posteriormente acercarse y exigirle que le entregue un morral en el que llevaba la cuantiosa suma que acababa de retirar de un banco.

Por ello, las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por los responsables, que, incluso, son señalados de participar en otro hurto horas antes en el vecino municipio de Necoclí.