Conociendo a Girardota: 16 de noviembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Laura Cristina Castrillón, gestora cultural del municipio de Girardota:

Como comunicadora cocial-periodista, ha participado en gestión, producción y logística de eventos artísticos, culturales y educativos; periodismo radial y digital; talleres de periodismo y producción audiovisual. La cultura, las artes, la educación, las historias de lo urbano y lo rural, la participación ciudadana, memoria y paz, son su mayor interés.



Valeria arenas Castro, artista y cantautora:

La cantante y tiplista es licenciada en música con énfasis en plectros, es melómana, paciente, cariñosa y muy apasionada por lo que ama hacer.



Esteban Roldán, autor contemporáneo:

En todo el sentido de la palabra y sus Cuentos Guerrilleros son una demostración de cómo se escribe hoy en el mundo.

