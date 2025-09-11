Hombre pagará 45 años de cárcel tras asesinar a su expareja sentimental en El Bagre, Antioquia

Más de 45 años deberá pagar en prisión un hombre que asesinó a su expareja sentimental en El Bagre, Antioquia. El agresor le disparó a la joven de 19 años delante de su madre y su padrastro.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación diera a conocer todas las pruebas recaudadas contra Francisco Ramos, un juez de conocimiento condenó al hombre a 45 años y 10 de cárcel por el homicidio de su expareja sentimental, una joven de 19 años que fue ultimada por Ramos en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Según se ha podido conocer a través de las investigaciones adelantadas por expertos, los hechos ocurrieron en la vereda Medios de Maniceri en la madrugada del 19 de febrero de 2023 cuando el hombre le disparó a su expareja sentimental delante de su madre y de su padrastro. Aunque la mujer fue trasladada hasta un centro asistencial, tres semanas después falleció en Montería.

La Fiscalía General de la Nación determinó que antes del ataque armado se pudo establecer que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia física, verbal y sicológica. Por ejemplo, en diciembre de 2022, y cuando estaba iniciando un embarazo, el hombre le propinó varias patadas y la arrojó al suelo.

Además, las pesquisas mostraron que también el 9 de enero de 2022 y delante de varias personas, el agresor mató con arma de fuego a Lulú, una mascota de la mujer, y amenazó con hacerle lo mismo a ella.

Ramos fue condenado por los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal, accesorios, partes o municiones.