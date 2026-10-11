En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Homicidios siguen causando preocupación en Andes, Antioquia: plantean militarizar el Suroeste

Homicidios siguen causando preocupación en Andes, Antioquia: plantean militarizar el Suroeste

En la localidad se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron distintos sectores exponiendo estrategias para solucionar la situación de orden público.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Hay preocupación por la seguridad en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, donde la cifra de asesinatos asciende a 47 en lo que va de 2026. En medio de este panorama, el senador Juan Espinal pidió al Ministerio de Defensa evaluar la militarización de varios municipios de la subregión para enfrentar a los grupos criminales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Y es que en los últimos días se reportaron tres muertes en Andes, dos de ellas confirmadas como homicidios. El caso más reciente ocurrió cerca del puente Amarillo, que conecta el barrio El Hoyo con la avenida Medellín, donde un hombre murió tras recibir varios disparos. La Policía capturó a un presunto implicado cuando huía del lugar y aseguró que busca identificar a quien habría ordenado el crimen.

Últimas noticias

puñal.jpg
Antioquia

Bajo pronóstico reservado se encuentra australiano brutalmente apuñalado en Medellín

Inflación, alimentos, economía, papa
Antioquia

Llegada de papa a centrales de abasto en Medellín ha caído 40%: fenómeno de El Niño aumenta precios

Publicidad

También fue hallado el cuerpo de una persona en aguas del río San Juan, en el sector El Batallón, mientras que otro hombre fue asesinado en la vereda San Agustín, corregimiento de Santa Rita. Estos hechos se suman a otros dos homicidios registrados al inicio de la semana, en La Cruz, en La Chaparrala, y en Río Claro, en Santa Rita. Las autoridades investigan las circunstancias de una muerte adicional.

homicidio-referencia.jpg
Referencia levantamiento
Foto: Captura de Noticias Caracol

Durante una audiencia pública sobre seguridad, Espinal solicitó a la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, y al general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, tomar medidas urgentes en Andes, Jericó, Pueblorrico, Betulia, Urrao, Betania y Amagá. También pidió destruir las dragas ilegales que operan en el río Cauca.

"Le he solicitado al Gobierno nacional analizar la posibilidad de militarizar varios municipios del Suroeste antioqueño. Además, porque estamos en plena cosecha cafetera. Necesitamos recuperar la seguridad y el orden público. Necesitamos que se combatan, obviamente, a los bandidos que están poniendo en riesgo y en jaque y en jaque mate la seguridad de toda la ciudadanía", manifestó el congresista.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según cifras de la Policía, en 2025 el Suroeste registró 320 homicidios, equivalentes al 18 % de los asesinatos de Antioquia. La violencia está relacionada con disputas entre el Clan del Golfo y estructuras criminales locales por el control de las rentas ilegales.

Publicidad

Finalmente, vale la pena mencionar que Andes recibirá a la Asamblea de Antioquia el jueves 15 de octubre, a las 9:00 a. m., en la Institución Educativa San Juan de los Andes, para abordar la problemática de seguridad pero también otras necesidades del territorio.

Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Andes

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad