Homicidios siguen causando preocupación en Andes, Antioquia: plantean militarizar el Suroeste

Hay preocupación por la seguridad en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, donde la cifra de asesinatos asciende a 47 en lo que va de 2026. En medio de este panorama, el senador Juan Espinal pidió al Ministerio de Defensa evaluar la militarización de varios municipios de la subregión para enfrentar a los grupos criminales.

Y es que en los últimos días se reportaron tres muertes en Andes, dos de ellas confirmadas como homicidios. El caso más reciente ocurrió cerca del puente Amarillo, que conecta el barrio El Hoyo con la avenida Medellín, donde un hombre murió tras recibir varios disparos. La Policía capturó a un presunto implicado cuando huía del lugar y aseguró que busca identificar a quien habría ordenado el crimen.

Publicidad

También fue hallado el cuerpo de una persona en aguas del río San Juan, en el sector El Batallón, mientras que otro hombre fue asesinado en la vereda San Agustín, corregimiento de Santa Rita. Estos hechos se suman a otros dos homicidios registrados al inicio de la semana, en La Cruz, en La Chaparrala, y en Río Claro, en Santa Rita. Las autoridades investigan las circunstancias de una muerte adicional.

Referencia levantamiento Foto: Captura de Noticias Caracol

Durante una audiencia pública sobre seguridad, Espinal solicitó a la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, y al general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, tomar medidas urgentes en Andes, Jericó, Pueblorrico, Betulia, Urrao, Betania y Amagá. También pidió destruir las dragas ilegales que operan en el río Cauca.



"Le he solicitado al Gobierno nacional analizar la posibilidad de militarizar varios municipios del Suroeste antioqueño. Además, porque estamos en plena cosecha cafetera. Necesitamos recuperar la seguridad y el orden público. Necesitamos que se combatan, obviamente, a los bandidos que están poniendo en riesgo y en jaque y en jaque mate la seguridad de toda la ciudadanía", manifestó el congresista.

Según cifras de la Policía, en 2025 el Suroeste registró 320 homicidios, equivalentes al 18 % de los asesinatos de Antioquia. La violencia está relacionada con disputas entre el Clan del Golfo y estructuras criminales locales por el control de las rentas ilegales.

Publicidad

Finalmente, vale la pena mencionar que Andes recibirá a la Asamblea de Antioquia el jueves 15 de octubre, a las 9:00 a. m., en la Institución Educativa San Juan de los Andes, para abordar la problemática de seguridad pero también otras necesidades del territorio.