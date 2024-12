Hospitales públicos de Antioquia cerrarán servicios no urgentes de Nueva EPS: no hay pagos

Blu Radio conoció que los 126 hospitales públicos de Antioquia cerrarán sus servicios no urgentes el próximo lunes, si la Nueva EPS no cancela la deuda de este mes. La Nueva EPS respondió y afirmó que no se ha impartido instrucción alguna sobre la suspensión de giros a la red de prestadores.

Desde los hospitales públicos del departamento aseguran estar cansados por los reiterados incumplimientos de la Nueva EPS, indican que la falta de pagos cada mes está acabando con la paciencia de los prestadores del servicio. Asimismo, los hospitales públicos confirmaron que en diciembre no han llegado los desembolsos, situación que se suma al no pago de otros meses.

"En este momento todas las EPS hicieron los giros, pero en el caso de la Nueva EPS recibimos la notificación de que este giro llegó de manera incompleta, porque solamente se le realizó giró a 71 hospitales de Antioquia de los 126 que tenemos y a 55 hospitales no les llegó absolutamente nada", expresó Luis Hernán Sánchez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia.

Precisamente hay varios hospitales en el departamento que han reportado graves dificultades operativas, ya que no tienen los diferentes suministros de medicamentos y, además, hay irregularidades en el pago de la Seguridad Social y de los salarios de los funcionarios.

Ante este panorama, los hospitales públicos de Antioquia tomaron una decisión y es cerrar la prestación de los servicios no urgentes en los 126 centros asistenciales de la región en las próximas horas.

"Revisando la situación y lo más probable es que se tome la decisión que si la Nueva EPS hoy no nos ajusta el giro para que le llegue a todos los hospitales el recurso que están esperando para cerrar bien el año, nos veremos en la penosa obligación de que el próximo lunes 9 de diciembre tengamos que cerrar los servicios de salud no urgente a todos los beneficiarios de la Nueva EPS", confirmó Sánchez.

Por último y según las directivas de los hospitales públicos, a los que les han cancelado las obligaciones de este mes se les ha hecho de manera incompleta. Por ejemplo, hay desembolsos que se debían hacer por 3 mil millones de pesos, pero únicamente se hicieron por 17 millones de pesos e indican que ese dinero no les alcanza ni para pagar los servicios públicos de las instalaciones.