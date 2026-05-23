Incendio en edificio de Itagüí dejó seis personas lesionadas: hay dos capturados

Un incendio estructural registrado en las últimas horas en el barrio Santa María, en Itagüí, dejó seis personas lesionadas y dos personas capturadas. Las autoridades investigan si la emergencia fue provocada.

La conflagración ocurrió en un edificio de cinco pisos, ubicado en la calle 52A con carrera 79, en el sector conocido como Vía de la Moda.

De acuerdo con el reporte preliminar, cuatro personas fueron rescatadas por los organismos de socorro y trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica y permanecen bajo observación. Otra persona logró salir del edificio por sus propios medios.

Un incendio estructural en Itagüí dejó seis personas heridas y dos capturados, presuntamente por haberlo provocado. La emergencia ocurrió en un edificio de cinco pisos en el barrio Santa María. Un hombre tuvo que lanzarse desde un quinto piso para salvarse. #VocesySonidos pic.twitter.com/n7bYaeMwNL — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 23, 2026

Uno de los momentos más dramáticos se vivió cuando un hombre, intentando escapar de las llamas, saltó desde un quinto piso hacia el techo de una vivienda vecina, donde finalmente pudo ser rescatado.



"Se lanza desde un quinto nivel y cae a un tercer piso, el cual debe ser evaluado, estabilizado y rescatado mediante una maniobra con cuerdas y rescate técnico. Los pacientes en este momento se encuentran con pronóstico reservado. La conflagración ya fue extinguida, estamos en este momento en una etapa de refrigeración y ventilación de la estructura", detalló el subteniente Henry Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Aunque el incendio ya fue controlado, los Bomberos continúan en la zona realizando labores de enfriamiento para descartar nuevos riesgos.

Las primeras versiones recopiladas por las autoridades apuntan a que el fuego habría sido provocado de manera intencional. Por estos hechos, dos personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.

