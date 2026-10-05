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Inconformidad por concierto en la Unidad Atanasio Girardot: Inder garantiza protección con pólizas

Atletas y usuarios del complejo deportivo expresaron preocupación por el estado de escenarios y cierres debido al evento de música electrónica.

Evento de música en el estadio Alfonso Galvis.jpg
Evento de música en el estadio Alfonso Galvis.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La llegada del EDC Colombia a Medellín, uno de los festivales de música electrónica más reconocidos del mundo, también empieza a generar preocupación en deportistas y usuarios habituales de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde el montaje de tarimas y otras estructuras ha provocado restricciones en varios escenarios.

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Uno de los más afectados es el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque, cuya pista fue remodelada y entregada a mediados de 2026. La posibilidad de que un escenario recién recuperado sea sometido nuevamente a intervenciones y restricciones por el montaje del festival ha generado inquietud entre algunos usuarios.

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Así lo manifestó Dayana Chavarría, integrante de la Selección Antioquia de Atletismo y quien indicó que con las medidas ella y varios de sus compañeros se quedan sin espacios para preparar próximas competencias.

"Nosotros nos preocupa el uso del escenario, el estado del escenario, ya que es un espacio que a los mismos atletas nos piden cuidar, como el uso de varias cosas que nos tienen incluso restringidas por el mismo cuidado que debemos tener sobre la pista", reconoció.

Ante las inquietudes, el Inder explicó que acompaña todo el proceso, desde la entrega de los escenarios a los organizadores hasta el desmontaje y la restitución, incluyendo la verificación de las condiciones en que serán devueltos.

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En particular, el Estadio Alfonso Galvis Duque cuenta con pólizas de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento y restitución, que contemplan incluso la adecuación, restitución y reconstrucción integral en caso de ser necesario. Eduardo Silva es el director del Inder.

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"Hemos tenido en esta semana cierres parciales de la pista Alfonso Galvis. Hoy en día solo pueden usar la mitad porque están en el montaje de todo de todo este evento. Así como lo están haciendo en el diamante de béisbol, lo estamos haciendo en la Marte, en el estadio, en lo que es el Iván de Beduot, muchos lugares de la de la unidad deportiva", sostuvo el funcionario.

El cronograma para el evento contempla el cierre total del Estadio Alfonso Galvis Duque hasta el 14 de octubre y la restitución completa del escenario el 18 de octubre. También están previstas intervenciones en los estadios de Béisbol Luis Alberto Villegas y Marte 1, que tendrían entregas programadas para el 16 de octubre.

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Por su parte, los coliseos Yesid Santos, Guillermo Gaviria Correa e Iván de Bedout tendrán reapertura entre el 13 y el 16 de octubre. También habrá intervenciones en el Parque del Ajedrez, el Coliseo de Balonmano Jorge Valderrama y la cancha de fútbol de salón, con entregas previstas entre el 14 y el 18 del mismo mes.

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