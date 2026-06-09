Indignación en Medellín: paciente fue sacado de un hospital público y abandonado en una acera

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que dos enfermeros del Hospital La María en Medellín acompañan a la salida a un hombre que está sin ropa, envuelto en una sábana blanca, en una silla de ruedas y al parecer afectado en una de sus piernas, incluso con tornillos que sobresalen de esa extremidad.

Un ciudadano que registró el hecho lamentó que momentos después de lo sucedido, el paciente estuviera tirado en una acera envuelto en prendas blancas, fuera del centro asistencial, cuando requería atención médica, en hechos que son materia de investigación.

Ante lo sucedido, este hospital público adscrito a la Gobernación de Antioquia se pronunció a través de un comunicado admitiendo que hubo un trato indigno hacia el hombre y que este actuar "no representa sus valores de respeto, dignidad humana y humanización".

También aclararon que minutos después el paciente fue ingresado nuevamente a sus instalaciones, momento desde el cual está bajo monitoreo de su equipo médico.



Frente a los responsables de estos hechos, que quedaron registrados en el material audiovisual con uniformes de color gris, señalaron que activaron "las investigaciones internas correspondientes y adoptamos las medidas administrativas pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar".

"Este acontecimiento nos obliga a fortalecer aún más nuestras estrategias de humanización, manejo de crisis y prevención de la violencia en los entornos de atención, especialmente en aquellos casos de alta complejidad clínica, emocional y social que representan desafíos importantes para pacientes, familias y equipos de salud".