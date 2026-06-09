Envían a la cárcel a tres implicados en la muerte de dos agentes de la Sijín en Medellín

Enviaron a la cárcel a los tres presuntos responsables de la muerte de dos agentes de la Sijin en Medellín mientras verificaban un vehículo reportado como robado. Mientras que en las últimas horas las víctimas fueron trasladados a sus sitios de origen para la honras fúnebres, los implicados fueron imputados por homicidio simple y porte ilegal de armas.

En las últimas horas se han producido nuevos avances en el proceso judicial que desde su misma captura afrontan tres hombres involucrados en la muerte de la subintendente Yuli Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, adscritos al grupo Automotores de la Sijin, cuando adelantaban la inspección de un vehículo reportado como robado en el occidente de Medellín.

Tras haber sido imputados por los delitos de homicidio simple con sevicia y porte ilegal de armas, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en los centros carcelarios de Itagüí y Bellavista mientras continúa litigio en el que no se allanaron a los cargos.

Sobre el caso hasta ahora se conoce que los hechos ocurrieron en la noche del pasado viernes en la carrera 80A con calle 41, en el barrio Lorena, donde sobre las 10:30 de la noche habitantes reportaron un fuerte cruce de disparos.



La situación se derivó del seguimiento que la subintendente Giraldo y el patrullero Zapata estaban realizando a una camioneta que había sido reportada como hurtada con el objetivo de verificar la situación, recuperarla y eventualmente poder capturar a los responsables del delito.

Tras su llegada al lugar donde estaba la camioneta y vestidos de civil, fueron abordados por tres hombres, entre los que estaría el propietario del vehículo, y les dispararon a los policías sin mediar palabra. Mientras que Zapata falleció al recibir en el mismo punto varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza, Giraldo alcanzó a correr por algunas cuadras de la zona, pero también terminó por ser ultimada.

Entre los presuntos victimarios se encuentra un intendente jefe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con más de 23 años de servicio adscrito al Grupo de Protección a Personas, quien se encontraba de descanso y acompañaba al dueño del vehículo.

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El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, lamentó lo sucedido y aseguró que ya hace parte de la investigación material clave incautado en el mismo sitio de los sucesos.

“Gracias a la información aportada por la comunidad, se logró la captura de tres hombres responsables de esta conducta delictiva. En el lugar de los hechos fueron incautadas tres armas de fuego y varios dispositivos móviles, elementos que serán utilizados como material probatorio y evidencia física dentro de la investigación criminal”, afirmó el alto oficial.

Tras permanecer varias horas en cámara ardiente en el comando de la Policía Metropolitana en Medellín, los cuerpos sin vida de Giraldo y Zapata fueron trasladados a Amalfi y Granada (Meta), respectivamente, para recibir el último adiós por parte de sus seres queridos.