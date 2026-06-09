Luego de protestas, Invías anuncia recursos para evitar inundaciones en autopista Medellín- Bogotá

El Invías anunció 42 mil millones de pesos para realizar obras que eviten inundaciones en la vereda de Puerto Triunfo cercana a la autopista Medellín - Bogotá. Fuertes lluvias durante el fin de semana dejaron 200 damnificados quienes protestaron bloqueando por varias horas la vía.

Graves estragos dejaron las lluvias de los últimos días en el municipio de Puerto Triunfo, Magdalena Medio antioqueño, donde autoridades locales han registrado al menos 200 damnificados principalmente por inundaciones en veredas como El Hueco y Las Mercedes.

Sin embargo, la situación más compleja se registró en la vereda Tres Ranchos donde la altura del agua que ingresó a vivienda alcanzó hasta los 30 centímetros de altura como lo evidenciaron muchos habitantes en redes sociales.

No obstante, según los mismos pobladores, la situación no solo se produjo por las fuertes precipitaciones, sino también por otras dificultades que desde hace años padecen con la cercanía de la autopista Medellín - Bogotá.



La falta de soluciones a la problemática que por años ha persistido llevó a los damnificados a bloquear por varias horas el corredor a la altura del kilómetro 105 en el tramo Santuario - Caño Alegre.

De acuerdo con los reportes técnicos, la acumulación de residuos sólidos existentes y los generados por la creciente disminuyeron la capacidad hidráulica del drenaje en la zona, agravando las condiciones de inundación.

Hasta la zona llegó una delegación del Invías para analizar la situación donde admitieron que inicialmente pensaban que lograrían ejecutar las obras necesarias a través del contrato de mantenimiento de la vía que está vigente, pero “debido a las diferentes emergencias y necesidades de atención de actividades de mantenimiento periódico en cumplimiento de los acuerdos con la comunidad no fue posible ejecutar dichas obras”, expresaron en un comunicado.

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La entidad del Gobierno nacional destacó que como solución definitiva viene en proceso de adjudicación una licitación por 42.807 millones de pesos para esta destinación que podría estarse cumpliendo a mediados de julio y con la cual iniciarán los trabajos que ya cuentan con estudios y diseño aprobados.

Otro de los compromisos durante el espacio de concertación que logró rehabilitar el paso por la vía se trata de una nueva visita técnica y recorrido de inspección entre el 9 y el 12 de junio para evaluar de manera conjunta las condiciones del punto crítico, identificar alternativas de solución y definir las acciones que correspondan.