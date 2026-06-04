Invías desmintió al alcalde de Santa Rosa de Osos; sí tienen aval técnico para proyectos viales

Luego de que al parecer señalara a la entidad de no dar respaldo a obras en vías, el Instituto Nacional de Vías le salió al paso a una controversia generada por declaraciones del alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina, asegurando que los proyectos de mejoramiento vial hacia el corregimiento de Aragón y el corredor La Cabaña–San Isidro sí contaban con respaldo técnico de la entidad desde 2024.

Según indicaron en un comunicado, los proyectos recibieron aval técnico documental desde noviembre de ese año, luego de que la entidad del Gobierno nacional verificara el cumplimiento de los estudios, diseños y demás requisitos exigidos por la entidad.

No obstante, Invías precisió que dicho aval no implicaba la asignación de recursos para ejecutar las obras y aclararon que expresamente le aclararon a la administración municipal que no disponía de financiación para estos proyectos, por lo que le recomendaron gestionar recursos a través del Sistema General de Regalías, Obras por Impuestos u otras fuentes del Presupuesto General de la Nación.

“Resulta inexacto afirmar que el proyecto no existía o que carecía de respaldo técnico”, sostuvo la entidad. También afirmaron desde esta dependencia que no recibieron solicitudes formales de la administración municipal para gestionar financiación mediante los mecanismos de acompañamiento del Gobierno nacional y aseguró que no existe registro de que las iniciativas hubieran sido presentadas ante las instancias regionales del Sistema General de Regalías para su evaluación y eventual financiación.



En su pronunciamiento, el Gobierno nacional reiteró “su disposición para brindar acompañamiento técnico a las entidades territoriales” y concluyó que la ejecución de los proyectos dependía de la gestión de recursos por parte de la administración municipal ante las fuentes de financiación correspondientes.