Invías señaló que el puente colapsado tras choque de tractomula en Girón no es su responsabilidad

Cuatro días después de la tragedia ocurrida en el anillo vial de Bucaramanga, donde una tractomula tumbó un puente peatonal en Girón, dejando una persona muerta y tres más heridas, el Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió un comunicado para aclarar que la estructura colapsada no estaba bajo su responsabilidad.

El accidente ocurrió el pasado 19 de mayo sobre el corredor vial que conecta a Girón con Floridablanca y el sur del área metropolitana de Bucaramanga, cuando una tractomula impactó violentamente el puente peatonal, provocando el desplome parcial de la estructura sobre la vía y generando momentos de pánico entre conductores y peatones.

Tras la emergencia y mientras avanzan las investigaciones contra el conductor del vehículo de carga, Invías aseguró que el puente peatonal no hacía parte de los activos entregados a la entidad dentro del corredor vial, por lo que la competencia sobre esa infraestructura corresponde al municipio de Girón.

“De acuerdo con el acta de reversión del corredor vial, dicha estructura se excluye de los activos entregados al Instituto”, señaló la entidad en el comunicado.



Aunque se desligó de la responsabilidad sobre el puente, Invías indicó que la vía donde ocurrió el accidente sí está bajo su administración. Por eso, desde el momento de la emergencia, operarios adelantaron labores de remoción de escombros, limpieza y habilitación del corredor, permitiendo restablecer el tránsito vehicular durante el mismo día.

La entidad también expresó solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su compromiso con la atención de emergencias y la movilidad segura en las carreteras del país.