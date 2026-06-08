En Medellín proyectan 3.6 millones de viajeros por terminales durante vacaciones de mitad de año

Las Terminales de Transporte de Medellín están preparadas para las vacaciones de mitad de año y por ello se espera que entre el 5 de junio y el 31 de julio más de 3.6 millones de viajeros y cerca de 306.000 vehículos transiten por las terminales Norte y Sur de la ciudad.

Ante el incremento en la demanda de transporte terrestre, las autoridades pusieron en marcha un Puesto de Mando Unificado con el objetivo de garantizar una operación segura y eficiente durante toda la temporada, esto con el fin de tener un Éxodo y Retorno exitoso para las miles de personas que saldrán y llegarán a la capital de Antioquia.

El subgerente técnico operativo de Terminales Medellín, Ricardo Yepes, señaló que el equipo operativo está preparado para brindar acompañamiento permanente a los usuarios y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse.

"Todo el dispositivo busca prevenir y garantizar una excelente operación. Para eso, más de 3.6 millones usuarios que van a pasar por nuestras terminales. Lo primero, pensando en viajar seguro y legal, comprando sus tiquetes en las diferentes plataformas de las empresas transportadoras o comprándolas de forma presencial en las taquillas", declaró el funcionario.



Destinos con más demanda

Entre los destinos nacionales más demandados por los pasajeros se encuentran Bogotá, el Eje Cafetero, Cali, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta. A nivel regional, los viajeros prefieren municipios turísticos de Antioquia como Necoclí, Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Jardín.

Las autoridades también reforzaron las recomendaciones para quienes se desplazarán durante la temporada. Entre ellas, llegar con al menos una hora de anticipación a las terminales, verificar el estado de las vías y no abordar buses por fuera de las instalaciones autorizadas.

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Adicionalmente, Terminales Medellín anunció el fortalecimiento de los controles contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, el microtráfico de estupefacientes y el tráfico ilegal de flora y fauna.