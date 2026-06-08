Hospital General de Medellín suspende atención a usuarios de Coosalud por millonaria deuda

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) expresó su preocupación por la falta de programación de pagos por parte de la EPS Coosalud a la red hospitalaria pública del departamento, situación que, según la organización, pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud para cerca de 467.000 afiliados en Antioquia.

En un comunicado, AESA indicó que la situación afecta a todo el departamento, especialmente a las regiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueños, donde se concentra una importante cantidad de usuarios afiliados a esta EPS.

La asociación hizo un llamado urgente a Coosalud para que programe y efectúe de manera inmediata los pagos pendientes a las instituciones hospitalarias. Según este gremio que agrupa a 124 hospitales, estos recursos son indispensables para cubrir obligaciones como el pago de la nómina del personal de salud, la compra de medicamentos e insumos médicos y el sostenimiento de la operación hospitalaria.

Asimismo, advirtió que, de mantenerse el incumplimiento en los desembolsos, algunas instituciones podrían verse obligadas a adoptar medidas que afectarían la prestación de determinados servicios a los afiliados. Sin embargo, aclaró que se garantizaría la atención de urgencias y aquellos procedimientos cuya suspensión represente riesgos para la vida o la integridad de los pacientes.



De hecho, hubo una que ya salió a anunciar la restricción de algunos servicios desde este lunes 8 de junio, fue el Hospital General de Medellín, al que le adeudan 15.000 millones de pesos. El gerente Juan David Arteaga.

"A partir de este lunes restringir los servicios a la EPS Coosalud, quien hoy tenía que dispersar sus recursos para el mes de junio, y ni al Hospital General de Medellín ni a ninguno de los hospitales de la red pública les ha planeado un pago durante el mes de junio", remarcó el directivo.

Frente al pronunciamiento, Coosalud informó que los recursos asociados a la red de prestadores se encuentran dentro del proceso de giro directo administrado por la ADRES. La EPS explicó que los procedimientos administrativos y operativos derivados de la medida de intervención que atraviesa la entidad han generado tiempos adicionales en las etapas de validación, postulación y programación de los giros.

Publicidad

No obstante, aseguró que las postulaciones y validaciones ya se encuentran en trámite y que espera que los recursos sean reflejados y girados durante la próxima semana, conforme a la programación que defina la ADRES.

La entidad también envió un mensaje de tranquilidad a los prestadores y señaló que continuará haciendo seguimiento al proceso junto con las autoridades competentes.