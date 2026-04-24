Investigan a alcaldesa de Sopetrán por presuntas irregularidades en demolición de Casa de la Cultura

Bajo la lupa de los entes de control está la alcaldesa de Sopetrán, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, por cuestionamientos en la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

El proceso, que adelanta la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia, busca esclarecer si la mandataria incurrió en irregularidades al revocar de manera directa una orden judicial que había suspendido las obras de demolición ejecutadas en marzo de este año.

Según el ente de control, la decisión habría sido adoptada pese a que, presuntamente, la alcaldesa no tenía competencia para hacerlo. La investigación también pone la lupa sobre el impacto de esta actuación en un inmueble considerado de valor patrimonial para la localidad, lo que podría agravar la eventual responsabilidad disciplinaria.

Ya el inmueble había sido objeto de polémica con varios sectores ciudadanos del municipio que defendían la necesidad de su restauración y conservación tras un incendio en abril de 2024 que afectó hasta la tercera parte de su estructura.



Con la apertura formal del proceso, la Procuraduría pretende establecer si los hechos ocurrieron tal como se denuncian, si constituyen una falta disciplinaria y si existen causales que exoneren de responsabilidad a la funcionaria.

En adelante, se surtirá la etapa de recolección de pruebas y versiones, tras la cual se definirá si hay mérito para formular cargos o archivar la actuación.