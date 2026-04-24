En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Cúcuta
Reunión Petro - Delcy Rodríguez
Asesinato de exreina de belleza en México
Angie Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan a alcaldesa de Sopetrán por presuntas irregularidades en demolición de Casa de la Cultura

Investigan a alcaldesa de Sopetrán por presuntas irregularidades en demolición de Casa de la Cultura

El predio ya había estado en medio de polémicas sobre su conservación y restauración tras un incendio en abril de 2024.

Sopetrán, Antioquia.jpg
Sopetrán, Antioquia.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Bajo la lupa de los entes de control está la alcaldesa de Sopetrán, Tatiana Alexandra Carballo Hoyos, por cuestionamientos en la demolición de la Casa de la Cultura del municipio.

El proceso, que adelanta la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia, busca esclarecer si la mandataria incurrió en irregularidades al revocar de manera directa una orden judicial que había suspendido las obras de demolición ejecutadas en marzo de este año.

Según el ente de control, la decisión habría sido adoptada pese a que, presuntamente, la alcaldesa no tenía competencia para hacerlo. La investigación también pone la lupa sobre el impacto de esta actuación en un inmueble considerado de valor patrimonial para la localidad, lo que podría agravar la eventual responsabilidad disciplinaria.

Ya el inmueble había sido objeto de polémica con varios sectores ciudadanos del municipio que defendían la necesidad de su restauración y conservación tras un incendio en abril de 2024 que afectó hasta la tercera parte de su estructura.

Lea también:

  1. DENUNCIA SOPETRÁN S-SUMINISTRADA AFECTADOS.jpg
    Foto: Suministrada afectados
    Antioquia

    Más de 100 familias denuncian multimillonaria estafa inmobiliaria en Sopetrán, Antioquia

  2. Mexicano con alerta internacional fue capturado en el Occidente de Antioquia
    Migración Colombia
    Antioquia

    Capturan en Sopetrán a ciudadano mexicano con circular roja de Interpol por secuestro agravado

Con la apertura formal del proceso, la Procuraduría pretende establecer si los hechos ocurrieron tal como se denuncian, si constituyen una falta disciplinaria y si existen causales que exoneren de responsabilidad a la funcionaria.

En adelante, se surtirá la etapa de recolección de pruebas y versiones, tras la cual se definirá si hay mérito para formular cargos o archivar la actuación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Procuraduría General de la Nación

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad