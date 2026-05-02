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Investigan la muerte de ciudadano Egipcio en Medellín: no hizo 'check out' y personal sospechó

El turista estaba hospedado en un apartamento de renta corta desde hace un mes. La Policía tuvo que pedir ayuda a los bomberos, pues su cuerpo obstaculizaba la entrada.

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FOTO: suministrada por la Fiscalía General de la Nación
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de may, 2026

Como Aly Osama Ibrahim Sayed Ahmed, de 33 años de edad, fue identificado el ciudadano extranjero de nacionalidad egipcia hallado en las últimas horas sin vida al interior de un apartamento rentado por plataformas en el barrio belén de Medellín.

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Según el reporte de la Policía Metropolitana, el hombre debía haber entregado su hospedaje, es decir hacer el proceso de check out, pero como no salía, personal del edificio Vento Molino verificó y encontró el cuerpo sin vida tendido en el suelo, en el apartamento 302.

El turista estaba hospedado en el sitio desde hace un mes, detallaron las autoridades y la patrulla que atendió el caso tuvo que solicitar apoyo del cuerpo de bomberos debido a que el cuerpo obstaculizaba la entrada al apartamento.

De momento, en los registros quedó como una muerte por establecer, debido a que mientras no haya otra información se sigue manejando la hipótesis de causa indeterminada, lo que queda en manos de los estudios forenses correspondientes determinarlo.

CTI foto referencia
Imagen de archivo. CTI foto refrencia

Fueron funcionarios del CTI y de la Fiscalía General de la Nación los que adelantaron el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas en el lugar del hecho, sobre las 11:16 de la mañana del 30 de abril, fecha en la que justamente este había marcado su salida en la reserva cuando se hospedó el 31 de marzo.

Mientras está activa la investigación para determinar si la causa de la muerte fue una sobredosis, causas naturales, que él mismo atentó contra su vida u otra, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la respectiva autopsia.

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