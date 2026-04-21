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Joven sin licencia atropelló a tres personas con una moto en Medellín: una adulta mayor murió

La mujer alcanzó a ser trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció horas después por la gravedad de las heridas.

ACCIDENTE MEDELLIN - DENUNCIAS ANTIOQUIA.jpeg
Accidente de tránsito en Medellín.
Foto: Denuncias Antioquia
Por: Jhonatan Ocampo
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Falleció la adulta mayor que había sido atropellada por una moto que conducía un menor de edad en San Cristóbal. El joven no portaba licencia de conducción y dejó varias personas más heridas.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente del Valle de Aburrá. En el hecho resultaron varias personas heridas y fue una adulta mayor la que recibió la peor parte del choque.

Esta situación quedó registrada en videos por algunas de las cámaras de seguridad del sector, en las imágenes se puede observar, cómo inicialmente, por un costado de la vía pasa caminando la señora, que de repente es impactada por la motocicleta que se desplazaba por esa vía.

En medio del aparatoso momento, también se logra apreciar en los videos, como otros tres individuos terminan involucrados en el accidente producto de la fuerza del impacto. De inmediato algunas de las personas que se encontraban en el sector y presenciaron lo ocurrido dieron aviso a las autoridades.

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Hasta el sitio llegaron hombres de la Policía del Valle de Aburrá y agentes del tránsito de Medellín para atender la emergencia, quienes procedieron con el traslado de la adulta mayor al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde permaneció en estado crítico. Sin embargo, horas después confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, este trágico accidente lo habría provocado un menor de edad, quien iba conduciendo la moto y no portaba licencia de conducción, tampoco llevaba casco y perdió el control del vehículo producto de la alta velocidad a la que se desplazaba.

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