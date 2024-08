Juan Ernesto Ortiz se coronó como el ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2024

En la edición 67 del Desfile de Silleteros se vivieron grandes emociones antes del recorrido que comenzaron las 530 personas que se encargaron, con sus silletas, de adornar las calles de la capital de Antioquia. Por ello, las casi 800 mil personas que asistieron al evento, según los datos de la Alcaldía de Medellín, se rindieron ante el trabajo que durante meses realizan los silleteros.

Como ocurre todos los años, un grupo de jurados escogió las mejores silletas en diferentes categorías, como, por ejemplo, la Categoría Tradicional, en la que ganó Rodrigo de Jesús Zapata Alzate, mientras que en la Categoría Emblemática la ganadora fue María Carolina Atehortúa Londoño.

Sin embargo, llegó el momento más esperado: conocer al ganador de la Categoría Monumental y quien se coronó como el ganador absoluto del Desfile de Silleteros, Juan Ernesto Ortiz Grajales. Este hombre, de tradición familiar, no dejó de mostrar su alegría por el triunfo.

"Yo no me esperaba, pues, que hoy me iba a llevar este premio tan espectacular para mí, este premio es para todos. Al jurado le agradezco mucho porque es muy difícil para ellos decidir, bueno, me escogieron a mí, yo les agradezco mucho", expresó el ganador absoluto.

Publicidad

Pero no solamente ganaron los ya mencionados, porque en la Categoría Artística se coronó Edwin Camilo Ramírez Atehortúa, en la Categoría Infantil el vencedor fue Julián Ramírez Amariles, en la Categoría Junior el ganador fue Samuel Morales Henao, y en la Categoría Comercial el primero fue Juan Camilo Atehortúa Guarín.

Recordemos que las silletas ganadoras estarán exhibidas en el Pabellón Blanco de Plaza Mayor hasta el 13 de agosto.