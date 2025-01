Junta del Metro buscará caminos para afrontar aplazamiento de recursos para Metro de la 80

La junta del Metro de Medellín analizará este miércoles la situación del metro ligero de la 80, luego de que el Gobierno nacional aplazara para 2026 la llegada de 497.000 millones de pesos para el proyecto.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que solo en los últimos dos años la Nación le debe aproximadamente 7 billones de pesos a la capital de Antioquia.

El Distrito alertó sobre la grave situación en la que quedaría el megaproyecto si no llegan esos recursos del Gobierno nacional, pues ya en 2024 dejaron de llegar 483.000 millones de pesos más, por lo que, según destacó Federico Gutiérrez, ya son cerca de un billón de pesos que no entraron a la ciudad para la construcción de esta nueva línea del Metro.

“En la junta analizaremos cuáles son las consecuencias y esto representará unos mayores costos financieros del proyecto. ¿Cuáles son las garantías y a futuro el gobierno nacional entrega o no los recursos y cómo comprometer otras vigencias?...()...Pero necesitamos todo el análisis completo, pero con el gobierno lo que hay es siempre incertidumbre y no hay ni siquiera diálogo porque no hay quien ponga aquí la cara”, aseguró.

Aunque el mandatario explicó que ese dinero es por ley y que se está buscando una solución legal para que la Nación entregue los recursos, también aclaró que hoy la construcción del Metro de la 80 no está parada.

En esta junta tienen asiento, además del alcalde, el gobernador de Antioquia, el director del Departamento Administrativo de Planeación del departamento, un representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un representante del Ministerio de Transporte, tres miembros independientes y la directora del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito, con suplencia del secretario de Movilidad de la ciudad.

Según Gutiérrez, en total en los últimos dos años la Nación le debe aproximadamente 7 billones de pesos a la capital de Antioquia en diversos proyectos. Además, vale la pena recordar que aún se le debe a Empresas Públicas de Medellín cerca de 4.4 billones de pesos por los temas de la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.

Además, el mandatario reprochó la reducción para la atención de los menores de edad en cerca de 52.000 millones de pesos, los recursos para la atención de las víctimas que tampoco han sido girados y le sumó lo que pasa con el Túnel del Toyo en donde la Alcaldía ha sido financiador y que a la fecha el Gobierno nacional tendría incumplimientos por 1.6 billones de pesos.